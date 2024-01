Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 93,34 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 93,34 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 92,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,60 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46.579 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,75 EUR an. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 34,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 72,60 EUR. Abschläge von 22,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 96,67 EUR.

Am 09.05.2023 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 504,22 EUR im Vergleich zu 445,23 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Carl Zeiss Meditec wird am 09.02.2024 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Dezember 2023: Experten empfehlen Carl Zeiss Meditec-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen