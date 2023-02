Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verteuert sich am Freitagmittag

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 141,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie sogar auf 141,35 EUR. Bei 139,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 13.509 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 154,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 8,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.09.2022 bei 101,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 159,80 EUR.

Am 13.05.2022 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 445,23 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 398,46 EUR umgesetzt.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q1 2023 wird am 10.02.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Carl Zeiss Meditec-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 09.02.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 3,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

