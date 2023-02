Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec büßt am Freitagnachmittag ein

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 0,5 Prozent auf 139,35 EUR. In der Spitze büßte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 137,90 EUR ein. Bei 139,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 43.128 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei 154,05 EUR erreichte der Titel am 18.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 9,54 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2022 bei 101,75 EUR. Mit Abgaben von 36,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 159,80 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,01 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,61 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 445,23 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 398,46 EUR umgesetzt worden waren.

Am 10.02.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 09.02.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 3,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Januar 2023: Analysten sehen Potenzial bei Carl Zeiss Meditec-Aktie

Erste Schätzungen: Carl Zeiss Meditec stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Dezember 2022: Experten empfehlen Carl Zeiss Meditec-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carl Zeiss Meditec AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec AG

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec