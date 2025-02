Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 57,70 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Carl Zeiss Meditec-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 57,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging bis auf 56,50 EUR. Bei 56,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 43.517 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Bei 123,75 EUR markierte der Titel am 14.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 114,47 Prozent hinzugewinnen. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 44,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,26 Prozent.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,699 EUR belaufen. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 59,06 EUR.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.12.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 289,77 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 12.02.2025 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 06.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,04 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Was Analysten von der Carl Zeiss Meditec-Aktie erwarten

Börse Frankfurt in Grün: MDAX legt zum Start zu

Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Start des Freitagshandels mit Kursplus