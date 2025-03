Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec macht am Nachmittag Boden gut

Aktie im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 60,85 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 60,85 EUR zu. In der Spitze gewann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 61,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 60,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 78.167 Stück.

Am 14.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 103,37 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 44,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 27,23 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,684 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 57,36 EUR.

Am 09.12.2016 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 30.09.2016 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Carl Zeiss Meditec am 14.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Februar 2025: Experten empfehlen Carl Zeiss Meditec-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

TecDAX aktuell: TecDAX beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone

Handel in Frankfurt: TecDAX fällt am Nachmittag zurück