Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,1 Prozent auf 60,70 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 60,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 60,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 4.045 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 103,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,28 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 27,05 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,684 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 57,36 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 289,77 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 13.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

