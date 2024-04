Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec wird am Mittwochmittag ausgebremst

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 112,80 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 112,80 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 112,40 EUR nach. Mit einem Wert von 114,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40.714 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2023 markierte das Papier bei 128,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 13,96 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,60 EUR am 27.10.2023. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 55,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,06 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 109,13 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 09.02.2024 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,57 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 475,00 EUR gegenüber 470,30 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 12.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2024 2,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Was Analysten von der Carl Zeiss Meditec-Aktie erwarten

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt letztendlich zurück

Börse Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich fester