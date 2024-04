Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 114,30 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr um 0,6 Prozent auf 114,30 EUR ab. Das Tagestief markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 114,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 114,70 EUR. Bisher wurden heute 761 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Am 13.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,55 EUR an. 12,47 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 57,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,06 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 109,13 EUR.

Am 09.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 475,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 470,30 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 08.05.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 12.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2024 2,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

