Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag massiv unter Druck

Kurs der Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 5,0 Prozent auf 52,75 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,0 Prozent auf 52,75 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 52,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 70.044 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 114,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 117,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 44,28 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,692 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 62,58 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Carl Zeiss Meditec am 14.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Carl Zeiss Meditec-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,94 EUR je Aktie.

