Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Mittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 98,10 EUR nach oben.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 98,10 EUR. Bei 98,50 EUR erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 43.115 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei 123,75 EUR markierte der Titel am 14.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Carl Zeiss Meditec-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,07 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 110,89 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 289,77 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. Carl Zeiss Meditec dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2025 präsentieren.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

