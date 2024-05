Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec schiebt sich am Nachmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 98,90 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 98,90 EUR. In der Spitze legte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 99,75 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 97,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 69.133 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 14.03.2024 markierte das Papier bei 123,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 25,13 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 26,59 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,07 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 110,89 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 12.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2024 2,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

