Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger schicken Carl Zeiss Meditec am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 98,56 EUR abwärts.

Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 98,56 EUR. Bei 97,68 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 99,46 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 33.110 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 06.08.2022 markierte das Papier bei 145,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 96,20 EUR. Dieser Wert wurde am 28.06.2023 erreicht. Abschläge von 2,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 145,20 EUR an.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent auf 504,22 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 445,23 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.08.2023 terminiert. Schätzungsweise am 09.08.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 2,99 EUR im Jahr 2023 aus.

