Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag leichter

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 67,60 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 67,60 EUR. Bei 67,50 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 67,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.705 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 83,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.09.2024 bei 54,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 19,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Carl Zeiss Meditec seine Aktionäre 2023 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,918 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 70,50 EUR.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Carl Zeiss Meditec dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 11.12.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 05.12.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 1,88 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

3. Quartal 2024: Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im vergangenen Jahresviertel

3. Quartal 2024: So schnitten die TecDAX-Werte im vergangenen Quartal ab

Verluste in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsende