Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 82,68 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 82,68 EUR. In der Spitze legte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 83,30 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 83,18 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 1.553 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 72,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,60 EUR am 26.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 108,40 EUR.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,69 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Carl Zeiss Meditec mit einem Umsatz von insgesamt 504,22 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,25 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Carl Zeiss Meditec am 12.12.2023 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 06.12.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 2,93 EUR je Aktie aus.

