Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 93,78 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 93,78 EUR. Das Tagestief markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 93,46 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,88 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.769 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 142,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 34,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 72,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 96,67 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Am 09.05.2023 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 504,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 445,23 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2024 erfolgen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 2,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

