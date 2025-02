Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Dienstagmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 58,20 EUR zu.

Um 11:45 Uhr sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 58,20 EUR zu. Kurzfristig markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 58,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 57,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22.346 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 123,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 112,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,92 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,699 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 59,06 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 289,77 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Carl Zeiss Meditec am 12.02.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 06.02.2026.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,04 EUR je Aktie.

