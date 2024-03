Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag gefragt

Kursentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 116,55 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 117,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 116,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 19.036 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.03.2023 markierte das Papier bei 140,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,51 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 72,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,71 Prozent würde die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Im Vorjahr erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 103,29 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Am 09.02.2024 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,00 Prozent auf 475,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 470,30 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Carl Zeiss Meditec wird am 08.05.2024 gerechnet. Am 12.05.2025 wird Carl Zeiss Meditec schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,87 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

XETRA-Handel: TecDAX liegt schlussendlich im Plus

Börse Frankfurt: Pluszeichen im TecDAX

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX mittags mit Kursplus