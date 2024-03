Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag im Aufwind

Kursverlauf

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 117,30 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte um 15:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 117,30 EUR. In der Spitze legte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 117,50 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 116,20 EUR. Zuletzt wechselten 39.931 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2023 markierte das Papier bei 140,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 19,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 38,11 Prozent würde die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,06 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 103,29 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 09.02.2024 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carl Zeiss Meditec ein EPS von 0,57 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 475,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 470,30 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Carl Zeiss Meditec wird am 08.05.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Carl Zeiss Meditec-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 12.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 2,87 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

XETRA-Handel: TecDAX liegt schlussendlich im Plus

Börse Frankfurt: Pluszeichen im TecDAX

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX mittags mit Kursplus