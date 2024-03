Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagvormittag in Grün

Notierung im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 116,55 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:04 Uhr 0,3 Prozent auf 116,55 EUR. Kurzfristig markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 117,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 116,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.250 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 14.03.2023 markierte das Papier bei 140,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 20,51 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 72,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 37,71 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Carl Zeiss Meditec seine Aktionäre 2023 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 103,29 EUR an.

Am 09.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,57 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 475,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 470,30 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 12.05.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,87 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

