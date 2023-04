Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Um 15:52 Uhr ging es für die Carl Zeiss Meditec-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 125,90 EUR. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 124,90 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 126,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27.427 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 06.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 152,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 101,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 167,50 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 10.02.2023. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 470,30 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 410,20 EUR umgesetzt.

Carl Zeiss Meditec wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 09.05.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 06.05.2024.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,28 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Wie Experten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im März einstuften

Carl Zeiss Meditec-Aktie unter Druck wegen aufkommender Sorgen um China-Absatz

Carl Zeiss Meditec-Aktie: Was Analysten von Carl Zeiss Meditec erwarten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carl Zeiss Meditec AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec AG

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec