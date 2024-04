Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verzeichnet am Donnerstagvormittag kaum Ausschläge

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Bei der Carl Zeiss Meditec-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 111,40 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr bei 111,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 111,80 EUR erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 111,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 111,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 1.577 Stück.

Am 13.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 128,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 15,39 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 72,60 EUR. Mit Abgaben von 34,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 109,13 EUR an.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,57 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 475,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 470,30 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Schätzungsweise am 12.05.2025 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,90 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

