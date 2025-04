Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec fällt am Vormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 51,50 EUR ab.

Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 51,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 51,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 51,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.760 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 111,80 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 117,09 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,28 EUR am 15.01.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,02 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,692 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 62,58 EUR angegeben.

Am 09.12.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 289,77 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 289,77 Mio. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Carl Zeiss Meditec am 14.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,94 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

Redaktion finanzen.net

