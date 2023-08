Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 98,34 EUR ab.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,8 Prozent im Minus bei 98,34 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 94,26 EUR ab. Bei 96,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 224.721 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.08.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,41 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.08.2023 (94,26 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 4,15 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 139,60 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 504,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 445,23 EUR in den Büchern gestanden.

Am 04.08.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 09.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 2,97 EUR im Jahr 2023 aus.

