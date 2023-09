Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 92,12 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 92,12 EUR. In der Spitze legte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 92,16 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.451 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 142,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 54,96 Prozent Luft nach oben. Am 25.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 6,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 118,20 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. In Sachen EPS wurden 0,69 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,01 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 504,22 EUR – ein Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 445,23 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 12.12.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.12.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

