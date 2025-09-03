Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 42,72 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 42,72 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,72 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,52 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.035 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,20 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 69,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 41,00 EUR. Abschläge von 4,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,686 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 53,39 EUR an.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 289,77 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 289,77 Mio. EUR.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,74 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

