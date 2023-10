Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Mittag an Boden

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 79,76 EUR zu.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 79,76 EUR. In der Spitze legte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 79,76 EUR zu. Bei 78,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.475 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. 78,97 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 78,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2023). Abschläge von 1,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 118,20 EUR.

Am 09.05.2023 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,69 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie eingefahren. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 504,22 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 445,23 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Carl Zeiss Meditec am 12.12.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.12.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,95 EUR je Aktie belaufen.

