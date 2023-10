Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Aktie im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 80,02 EUR zu.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 80,02 EUR. Bei 80,40 EUR erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 78,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 24.648 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,75 EUR an. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 43,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 78,30 EUR fiel das Papier am 04.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 118,20 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Am 09.05.2023 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,69 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Carl Zeiss Meditec mit einem Umsatz von insgesamt 504,22 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,25 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Carl Zeiss Meditec am 12.12.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Carl Zeiss Meditec-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.12.2024.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,95 EUR fest.

