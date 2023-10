Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 78,46 EUR nach.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 78,46 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 78,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,48 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.674 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei 142,75 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 45,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 78,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 0,08 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 118,20 EUR.

Am 09.05.2023 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,69 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Carl Zeiss Meditec mit einem Umsatz von insgesamt 504,22 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,25 Prozent gesteigert.

Carl Zeiss Meditec wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 12.12.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.12.2024 erwartet.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,95 EUR je Aktie.

