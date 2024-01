Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Mittag schwächer

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 91,70 EUR ab.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,9 Prozent auf 91,70 EUR ab. Im Tief verlor die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 91,58 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 92,92 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 31.066 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,75 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Bei 72,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,83 Prozent.

Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 96,67 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,69 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 504,22 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR in den Büchern standen.

Carl Zeiss Meditec dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 09.02.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,92 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 10 Jahren abgeworfen

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Dezember 2023: Experten empfehlen Carl Zeiss Meditec-Aktie mehrheitlich zum Verkauf