Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger schicken Carl Zeiss Meditec am Freitagnachmittag ins Minus

Carl Zeiss Meditec im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 92,92 EUR nach.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 92,92 EUR. Im Tief verlor die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 91,54 EUR. Bei 92,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 50.499 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 142,75 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 53,63 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,60 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 96,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,69 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 445,23 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 504,22 EUR ausgewiesen.

Am 09.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 2,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

