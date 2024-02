Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gibt am Montagnachmittag ab

Aktie im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 101,20 EUR.

Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 101,20 EUR. Das Tagestief markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 100,60 EUR. Bei 101,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 31.381 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 142,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 41,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 98,86 EUR an.

Am 09.05.2023 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 504,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 445,23 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 09.02.2024 erwartet. Carl Zeiss Meditec dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.02.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,82 EUR je Aktie.

