Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec macht am Vormittag Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 102,20 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 102,95 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 101,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.510 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 142,75 EUR. Gewinne von 39,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (72,60 EUR). Mit Abgaben von 28,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 98,86 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 504,22 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 445,23 EUR umgesetzt worden waren.

Am 09.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Carl Zeiss Meditec-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 07.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 2,82 EUR im Jahr 2024 aus.

