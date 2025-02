Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 57,70 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 57,70 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 57,50 EUR. Bei 57,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 3.998 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Am 14.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 123,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 114,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,28 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 23,26 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,699 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 59,06 EUR.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.12.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Carl Zeiss Meditec am 12.02.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,04 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Was Analysten von der Carl Zeiss Meditec-Aktie erwarten

Börse Frankfurt in Grün: MDAX legt zum Start zu

Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Start des Freitagshandels mit Kursplus