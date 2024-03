Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 118,30 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 118,30 EUR. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 118,85 EUR zu. Bei 117,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.502 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 140,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 72,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 62,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Im Vorjahr erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 103,29 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 09.02.2024 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,57 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 475,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carl Zeiss Meditec einen Umsatz von 470,30 EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 12.05.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,87 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX legt zum Handelsende zu

Handel in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zu

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX am Montagmittag in der Gewinnzone