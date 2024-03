Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 118,35 EUR. In der Spitze legte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 119,20 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 117,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 47.715 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.03.2023 bei 140,45 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 18,67 Prozent wieder erreichen. Bei 72,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 38,66 Prozent würde die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,06 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 103,29 EUR.

Am 09.02.2024 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 EUR, nach 0,57 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 475,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 470,30 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 12.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 2,87 EUR im Jahr 2024 aus.

