Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Mittag tiefer

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 124,10 EUR. Im Tief verlor die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 123,95 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 124,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 14.336 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 06.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 152,20 EUR. Gewinne von 18,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 101,75 EUR. Abschläge von 21,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 167,50 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 10.02.2023 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,57 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 470,30 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 14,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 410,20 EUR erwirtschaftet worden.

Carl Zeiss Meditec dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 09.05.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 06.05.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,28 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Wie Experten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im März einstuften

Carl Zeiss Meditec-Aktie unter Druck wegen aufkommender Sorgen um China-Absatz

Carl Zeiss Meditec-Aktie: Was Analysten von Carl Zeiss Meditec erwarten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carl Zeiss Meditec AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec AG

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec