Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 108,00 EUR ab.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,5 Prozent auf 108,00 EUR nach. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie sank bis auf 107,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 108,60 EUR. Zuletzt wechselten 5.368 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Bei 128,55 EUR markierte der Titel am 13.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 19,03 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,60 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 48,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,07 EUR aus. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 109,13 EUR.

Am 09.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,57 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 475,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 470,30 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 12.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2024 2,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

