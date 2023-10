Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagnachmittag kaum bewegt

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 80,02 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 80,02 EUR an der Tafel. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 80,98 EUR zu. In der Spitze büßte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 79,84 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 80,32 EUR. Zuletzt wechselten 30.231 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Bei 142,75 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 78,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,30 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,15 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 118,20 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,25 Prozent auf 504,22 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 445,23 EUR erwirtschaftet worden.

Carl Zeiss Meditec wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 12.12.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 06.12.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,95 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

