Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 102,60 EUR zu.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 102,60 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 102,65 EUR an. Bei 100,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 29.585 Stück.

Am 06.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 140,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 37,38 Prozent wieder erreichen. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,60 EUR ab. Mit Abgaben von 29,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 98,86 EUR an.

Am 09.05.2023 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Carl Zeiss Meditec mit einem Umsatz von insgesamt 504,22 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,25 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.02.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 07.02.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,82 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

