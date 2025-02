Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zieht am Donnerstagnachmittag an

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 58,25 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 58,90 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,15 EUR. Zuletzt wechselten 41.727 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2024 markierte das Papier bei 123,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 112,45 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,28 EUR am 15.01.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,98 Prozent.

Nachdem Carl Zeiss Meditec seine Aktionäre 2023 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,699 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 59,06 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Carl Zeiss Meditec mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 12.02.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,04 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Redaktion finanzen.net

