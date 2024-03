Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 116,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 116,30 EUR abwärts. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 114,80 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 118,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 49.520 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 140,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 37,58 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 103,29 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,57 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent auf 475,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 470,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 12.05.2025.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,87 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX verbucht letztendlich Verluste

Handel in Frankfurt: TecDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

Börse Frankfurt: TecDAX sackt am Mittag ab