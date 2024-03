Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Vormittag tiefer

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 117,80 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:01 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 117,80 EUR. Bei 117,35 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 118,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 649 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 140,45 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 19,23 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 72,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 38,37 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 103,29 EUR aus.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,57 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 475,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 470,30 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 08.05.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,87 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

