Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec fällt am Mittwochnachmittag tief

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste um 16:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 5,7 Prozent auf 142,75 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 142,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 151,60 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 45.973 Stück gehandelt.

Am 18.09.2021 markierte das Papier bei 202,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 41,51 Prozent wieder erreichen. Am 24.02.2022 gab der Anteilsschein bis auf 118,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 17,27 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 184,71 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 11.02.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 368,90 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 410,20 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2022 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2023-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 10.02.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2023 3,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

