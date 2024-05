Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger greifen bei Carl Zeiss Meditec am Nachmittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 99,65 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 99,65 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 100,40 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 42.678 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,75 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 27,15 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,07 EUR aus. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 110,89 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 12.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 2,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

