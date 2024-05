Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 97,80 EUR bewegte sich die Carl Zeiss Meditec-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 97,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 98,40 EUR. In der Spitze büßte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 97,80 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.576 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,75 EUR) erklomm das Papier am 14.03.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 20,97 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 72,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,07 EUR belaufen. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 110,89 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt.

Carl Zeiss Meditec dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 2,92 EUR je Aktie aus.

