Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Mittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt ging es für die Carl Zeiss Meditec-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 89,48 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 0,6 Prozent auf 89,48 EUR nach. Im Tief verlor die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 89,10 EUR. Bei 89,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 9.924 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 142,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 59,53 Prozent wieder erreichen. Am 25.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,06 EUR. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 3,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 118,20 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 504,22 EUR umgesetzt, gegenüber 445,23 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 12.12.2023 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Carl Zeiss Meditec-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.12.2024.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

