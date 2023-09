Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger schicken Carl Zeiss Meditec am Vormittag ins Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 89,28 EUR abwärts.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 89,28 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 89,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 89,44 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 937 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 142,75 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 59,89 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 3,61 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 118,20 EUR.

Am 09.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,69 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 504,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 445,23 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 12.12.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 06.12.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,95 EUR je Aktie.

