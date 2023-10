Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec reagiert am Freitagmittag positiv

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 80,16 EUR.

Um 11:46 Uhr ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 80,16 EUR. Bei 80,36 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 79,52 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.028 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 142,75 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 78,08 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 2,32 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 118,20 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,69 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 445,23 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 504,22 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.12.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.12.2024.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,95 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

