Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagnachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 84,10 EUR ab.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 84,10 EUR abwärts. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 83,52 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 85,08 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.376 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 142,75 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 69,74 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 72,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 108,40 EUR.

Am 09.05.2023 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es stand ein EPS von 0,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 504,22 EUR gegenüber 445,23 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 12.12.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.12.2024.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2023 2,93 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

