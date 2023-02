Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verliert am Nachmittag

Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 3,5 Prozent auf 133,20 EUR. Das Tagestief markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 133,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 137,95 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 33.359 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (154,05 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 13,53 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 101,75 EUR am 28.09.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,91 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 160,40 EUR.

Am 13.05.2022 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 445,23 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 398,46 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 09.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,26 EUR je Aktie belaufen.

